مسافة شعاعية بين نقطتين (النقطتان ضمن خرائط مساحة نهائية)
المستندات المرفقة:
- طلب من المستدعي وفقاً للأنموذج المعتمد لدى مديرية الشؤون الجغرافية، ويلصق عليه طابع مالي .
- صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج القيد الإفرادي لمقدم الطلب.
- إفادة عقارية لكل عقار موضوع الطلب.
- خريطة مساحة إجمالية عن كل عقار وخرائط الإفراز في حال كان العقار محدّثاً ، ووضع علامة x موقعة من مقدم الطلب على كل طرف من طرفي الخط.
- يجب ان تكون المستندات المقدمة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة وموقعة وفقاً للأصول.
آلية سير الملف:
- يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.
- في حال وجود نزاع قضائي يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه وتستلم المعاملة من المديرية المذكورة.
مــدة إنجــازه:
- 10 أيام.
الرسم المتوجب:
- 30 دولار أميركي