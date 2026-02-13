مسافة شعاعية بين نقطتين (النقطتان ضمن خرائط مساحة نهائية)

المستندات المرفقة:

  • طلب من المستدعي وفقاً للأنموذج المعتمد لدى مديرية الشؤون الجغرافية، ويلصق عليه طابع مالي .
  • صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج القيد الإفرادي لمقدم الطلب.
  • إفادة عقارية لكل عقار موضوع الطلب.
  • خريطة مساحة إجمالية عن كل عقار وخرائط الإفراز في حال كان العقار محدّثاً ، ووضع علامة x موقعة من مقدم الطلب على كل طرف من طرفي الخط.
  • يجب ان تكون المستندات المقدمة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة وموقعة وفقاً للأصول.

آلية سير الملف:

  • يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا وتستلم المعاملة منها.
  • في حال وجود نزاع قضائي يقدم الطلب في مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا ويرفع من قبلها الى قيادة الجيش للموافقة عليه وتستلم المعاملة من المديرية المذكورة.

مــدة إنجــازه:

  • 10  أيام.

الرسم المتوجب:

  • 30 دولار أميركي
تحميل الطلب