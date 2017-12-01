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آلة طباعة أوفسيت لصالح الجيش
الجمعة, 04 أيار 2018
مناقصة عامة
الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 29/5/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
آلة طباعة أوفسيت لصالح الجيش .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 6/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 1/12/2017.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .