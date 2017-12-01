مناقصة عامة

الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 29/5/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

آلة طباعة أوفسيت لصالح الجيش .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 6/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 1/12/2017.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .