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آليات هندسية لصالح الجيش
الخميس, 16 آب 2018
مناقصة عامة
الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 4 / 9 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
آليات هندسية لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 96/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 18 / 12 / 2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.