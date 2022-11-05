توفيت السيدة كريس الخوري أرملة العقيد المتقاعد المتوفي غسان فرح من ضباط الجيش اللبناني، ووالدة زوجة العقيد الطبيب وجدي حداد من طبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النياح للروم الأورثوذكس – كوبا – البترون.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 5 / 2022 قيل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس – فرن الشباك – الشياح، أو عبر الإتصال بالعقيد الطبيب وجدي حداد على رقم الهاتف:566289/ 03.