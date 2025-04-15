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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/15/2025 - 20:19
توفيت السيدة روزيت سعد أرملة العماد المتقاعد المتوفى إبراهيم طنوس (قائد جيش سابق).
توفيت السيدة روزيت سعد أرملة العماد المتقاعد المتوفى إبراهيم طنوس (قائد جيش سابق).
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار شربل - القطلبة - القبيات.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة العطايا - مطرانية أدما.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 15, 2025