توفيت السيدة روزيت سعد أرملة العماد المتقاعد المتوفى إبراهيم طنوس (قائد جيش سابق).

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار شربل - القطلبة - القبيات.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة العطايا - مطرانية أدما.