Published by lebarmy2 on جمعة, 04/17/2026 - 21:04

توفيت السيدة جوسلين شينيارة أرملة العميد الركن المتقاعد المتوفّى صادق رعد (٥٤٠٠٠٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ الساعة ١٤.٣٠ في كنيسة القديس يوحنا الحبيب للروم الملكيين الكاثوليك - الحازمية - بعبدا، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة الخنشارة - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بابنة الفقيدة على الرقم الآتي: ٠٣/٢٦٤٨٢٩.

الجمعة, أبريل 17, 2026