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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 06/30/2026 - 18:01
توفيت السيدة جاكلين قصابيان أرملة النقيب المتقاعد المتوفي جوزف بعقليني (٤٤٠٠٠٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جاكلين قصابيان أرملة النقيب المتقاعد المتوفي جوزف بعقليني (٤٤٠٠٠٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ١٥.٣٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا - كسروان، وتوارى الثرى في مدافن رعية كنيسة المخلص الأقدس للأرمن الكاثوليك - برج حمود - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 30, 2026