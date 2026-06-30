توفيت السيدة جاكلين قصابيان أرملة النقيب المتقاعد المتوفي جوزف بعقليني (٤٤٠٠٠٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ١٥.٣٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا - كسروان، وتوارى الثرى في مدافن رعية كنيسة المخلص الأقدس للأرمن الكاثوليك - برج حمود - المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة.