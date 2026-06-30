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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/30/2026 - 19:44
توفيت السيدة إلهام إبراهيم شحود أرملة النقيب المتقاعد المتوفي عبد الله الحنا (۸۳۰۳٤٩) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إلهام إبراهيم شحود أرملة النقيب المتقاعد المتوفي عبد الله الحنا (۸۳۰۳٤٩) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس - النهرية - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - جديدة - المتن (شارع الأنوار).
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Date:
الثلاثاء, يونيو 30, 2026