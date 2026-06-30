Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/30/2026 - 19:44

توفيت السيدة إلهام إبراهيم شحود أرملة النقيب المتقاعد المتوفي عبد الله الحنا (۸۳۰۳٤٩) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس - النهرية - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - جديدة - المتن (شارع الأنوار).

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Date: 
الثلاثاء, يونيو 30, 2026