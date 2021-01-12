مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 19 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:

أشغال إجراء إختبارات على الهيكل الإنشائي للمبنى النموذجي – اليرزة لدراسة إمكانية إضافة طابق أو أكثر.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 216/ م ع إ / م هـ تاريخ 9 /4 /2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.