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أشغال إجراء إختبارات على الهيكل الإنشائي للمبنى النموذجي – اليرزة لدراسة إمكانية إضافة طابق أو أكثر
مناقصة عامة
الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 19 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
أشغال إجراء إختبارات على الهيكل الإنشائي للمبنى النموذجي – اليرزة لدراسة إمكانية إضافة طابق أو أكثر.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 216/ م ع إ / م هـ تاريخ 9 /4 /2021.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.