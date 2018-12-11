أشغال إستحداث محطة محروقات في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الأربعاء الواقـع في 5 / 12 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـةللإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :أشغال إستحداث محطة محروقات في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا .


موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2481/ م ع إ / م هـ  تاريخ 15/ 12 / 2016.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـةللإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم