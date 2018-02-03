مناقصة عامة

الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 24 / 7 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

أشغال إقامة إنشاءات مبنى قيادة فوج المدفعية الثاني و/8/مخازن ذخيرة، سور للثكنة مع ابراج مراقبة وخزان مياه في ثكنة نهرا الشالوحي - البترون .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 986/ م ع إ / م هـ تاريخ 18 / 6 / 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.