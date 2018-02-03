مناقصة عامة

الساعـة التاسعـة من نهـار الخميس الواقـع في 14 / 6 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

أشغال إقامة منشآت داخل ثكنة سيمون شاهين - شدرا .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2479/ م ع إ / م هـ تاريخ 15 / 12 / 2016.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .