أشغال إنشاء منشآت تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا

السبت, 09 كانون الأول 2017

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهار الاربعاء الواقـع في 2017/12/27 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
أشغال إنشاء منشآت تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1212/ م ع إ / م هـ تاريخ 2016/7/8.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.