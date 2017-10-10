مناقصة عامة

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الساعـة الحادية عشر من نهار الاربعاء الواقـع في 2017/12/27 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

أشغال تجهيز مطبخ فوج الحدود البرية الثاني – رأس بعلبك.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2755/ م ع إ / م هـ تاريخ 2017/10/10.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.