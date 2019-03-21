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أشغال تسوية وتزفيت الطريق الترابية المستحدثة بمحاذاة الشريط الشائك في قاعدة رياق الجوية
مناقصة عامة
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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 7 / 5 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
أشغال تسوية وتزفيت الطريق الترابية المستحدثة بمحاذاة الشريط الشائك في قاعدة رياق الجوية .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 444/ م ع إ / م هـ تاريخ 5 / 4 / 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .