مناقصة عامة

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في 26 /4 /2022 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم : أشغال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية عن العام 2022.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 175/ م ع إ / م ص تاريخ 24 /3/ 2022.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة. يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.