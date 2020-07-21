أشغال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية للعام 2020

الثلاثاء, 20 تشرين الأول 2020

  مناقصة عامة
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  الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في 3 /11 /2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة-  مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : أشغال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية للعام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1035/ م ع إ / م ص تاريخ 26/9/2020.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الصحة  في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

 ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .                                                                                                 

 