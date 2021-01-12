مناقصة عامة

الساعة التاسعة من نهارالثلاثاء الواقع في 4 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

أشغال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية للعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 251/ م ع إ / م ص تاريخ 30 /3 /2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .