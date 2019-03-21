مناقصة عامة

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الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعاء الواقع في 18 / 12 / 2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: أشغال توسيع ردهة الشرف في قاعة إبراهيم بطرس في الكلية الحربية.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1457/ م ع إ / م هـ تاريخ 13 / 8 / 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.