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أشغال هدم مبنى مطبخ الكلية الحربية وانشاء مبنى بدلاً منه
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهـار الجمعة الواقـع في 28 / 7 / 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة
للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
أشغال هدم مبنى مطبخ الكلية الحربية وانشاء مبنى بدلاً منه .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1810/ م ع إ / م هـ تاريخ 30/9/2016.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة
للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .