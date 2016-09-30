أشغال هدم مبنى مطبخ الكلية الحربية وانشاء مبنى بدلاً منه

الأربعاء, 19 تموز 2017

مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الجمعة الواقـع في 28 / 7 / 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة
للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
 أشغال هدم مبنى مطبخ الكلية الحربية وانشاء مبنى بدلاً منه .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1810/ م ع إ / م هـ  تاريخ 30/9/2016.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة
للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .                                                                                                