أضواء جديدة على بعلبك في محاضرة للدكتور إبراهيم كوكباني

اختتمت محاضرات "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية ­ الأميركية، لهذا الموسم الأكاديمي، بمحاضرة لعالم الآثار اللبناني الدكتور إبرهيم كوكباني، عنوانها: "بعلبك مدينة الشمس: من تونيب الفرعونية الى هليوبوليس اليونانية". تقدّم المحاضرة أضواء جديدة تنكشف للمرة الأولى عن مدينتنا الخالدة، وقد رافقها عرض 30 صورة جديدة من المكتشفات الأخيرة في الهياكل التاريخية.

تابع المحاضرة العقيد الركن عبد الرحمن أسعد ممثلاً العماد قائد الجيش وحشد كبير من رجال الفكر والأدب والثقافة والمهتمين بالتراث. وقد سبقها تقديم من مدير المركز الشاعر هنري زغيب. تناول كوكباني في محاضرته تسمية بعلبك الكنعانية المركّبة من "بعل" و"بقاع" (أي بعل السهل) والآتية من موقعها المشرف على السهل. وقال إنها حملت اسم الإله البابلي ­ الأشوري: "بعل حدد"، والإله اليوناني زوس، والروماني جوبيتر، كما حملت كذلك اسم هليوبوليس. وقال إن اسم تونيب Tunip)) ورد للمرة الأولى في رسائل تل العمارنة (مصر العليا) وكانت متداولة (بالمسمارية) بين فرعون ومصر وملوك البلدان والمقاطعات الخاضعة للاحتلال الفرعوني (ومنها فينيقيا) . وكانت تل العمارنة عاصمة الفرعون عمينوفيس الرابع أو أخناتون.



وأضاف قائلاً:

فكّ العلماء رموز تلك الرسائل فحددوا أسماء مدن ومواقع فيها، إلا 12 اسماً بينها "تونيب" التي رجحوا موقعها في سوريا الشمالية، غير مستندين الى قرينة أثرية، بل الى تقارب اسمها واسم تل الدنيب (قرب سد الرستن على العاصي جنوبي حمص) . وبقيت هذه المعلومات نظرية بدون مستند علمي، حتى أجرينا في العام 1967 حفرية أثرية داخل البهو الكبير لكشف معالم سبقت بناء الهياكل الرومانية، حيث عثرنا تحت البلاط الروماني مباشرة على مجمّع سكني قديم من زقاق وغرف، يعود تاريخه الى القرن 16 ق. م.، ما يدل على أن هياكل بعلبك ­ قبل تشييد المعابد الرومانية ­ كانت تلاً أثرياً تكوّن من تعاقب الحضارات القديمة على مرّ العصور. ولكي يتمكن الرومان من توسيع رقعة البناء، جرفوا قسماً من التل بعدما دعموا جوانبه بقبوين ضخمين يجمع بينهما قبوٌ ثالث يشكّل معهما حرف H رمزاً الى هليوبوليس (Heliopolis) . وتبيّن بعد التحليلات والمقارنة أن "بعل تونيب" هي بعلبك (تون إيب) ، فـ"تون" مختصر "آتون"، إله الشمس في الكون، و"إيب" تعني مسكن، فتصبح التسمية "مسكن الشمس"، تقابلها "مدينة الشمس" هليوبوليس المصرية (رع = إله الشمس عند المصريين) . ويخلص كوكباني في محاضرته الى القول إن الأخير إله قومي مصري، بينما الأول إله كوني شامل.