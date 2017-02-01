مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقـع في 26 /7/ 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامة للإدارة- مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم:

أعمال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 454/ م ع إ / م ص تاريخ 27 /2/ 2017.



يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:





وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.





يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.