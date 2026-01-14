أقيم في الكلية الحربية- الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية (الدفعة ٧٩). ترأس الحفل قائد الكلية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور عدد من الضباط