توفيت إبنة الرائد المتقاعد نقولا فاضل (830462) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2023 الساعة 14,30 في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك - صغبين.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 17 / 11 / 2023 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 18 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار جرجس - عين الرمانة، أو عبر الإتصال بالرائد المتقاعد نقولا فاضل على رقم الهاتف: 03/560316.