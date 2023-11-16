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Published by lebarmy12 on خميس, 11/16/2023 - 17:13
توفيت إبنة الرائد المتقاعد نقولا فاضل (830462) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2023 الساعة 14,30 في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك - صغبين.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 17 / 11 / 2023 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 18 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار جرجس - عين الرمانة، أو عبر الإتصال بالرائد المتقاعد نقولا فاضل على رقم الهاتف: 03/560316.
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Date:
الخميس, نوفمبر 16, 2023