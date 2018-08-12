توفيت رزان إبنة العقيد المهندس زهير القيسي من أركان الجيش للعديد – مديرية الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 12 / 2018 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي قصقص وتوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الحرج.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده في منزل جدها الكائن في الطريق الجديدة – شارع حمد – بناية بنك عودة الطابق السادس، وبتاريخ 9 / 12 / 2018 للرجال والنساء في قاعة مسجد ذي النورين، وبتاريخ 10 / 12 / 2018 للرجال والنساء في قاعة الدكتور محي الدين البرغوث – مسجد الخاشقجي إبتداءً من الساعة 15,00 عصراً ولغاية الساعة 18,00.