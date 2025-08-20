توفيت الآنسة جنى صقر إبنة المقدم الإداري المتقاعد جرجس صقر (۸۰۰۲۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۲۲ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار اغسطينوس - عين سعادة - كفرا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣ إبتداءً من الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.