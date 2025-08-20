Published by lebarmy3 on أربعاء, 08/20/2025 - 22:50

توفيت الآنسة جنى صقر إبنة المقدم الإداري المتقاعد جرجس صقر (۸۰۰۲۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۲۲ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار اغسطينوس - عين سعادة - كفرا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣ إبتداءً من الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

