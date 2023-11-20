توفيت إبنة الملازم علي الحاج من نادي الضباط – بيت الدين.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2023 الساعة 15,30 وتوارى الثرى في جبانة شحيم – جبل سويد.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 16,00 وبتاريخي 21 و 22 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 16,00 في مسجد ابي حنيفة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالملازم علي الحاج على رقم الهاتف : خلوي (083677 / 76 )