توفي السيد مكرم طلال المهتار إبن العقيد القيم المتقاعد المتوفي طلال المهتار (٤٨٠٠٠٢) من ضباط الجيش.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ الساعة ١١.٠٠ في عرمون - القاعة العامة.
تُقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۱۲/۱۸ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۱ في منزل الفقيد الكائن في عين كسور - عاليه.

الثلاثاء, ديسمبر 16, 2025