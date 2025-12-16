- En
Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 12/16/2025 - 10:40
توفي السيد مكرم طلال المهتار إبن العقيد القيم المتقاعد المتوفي طلال المهتار (٤٨٠٠٠٢) من ضباط الجيش.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ الساعة ١١.٠٠ في عرمون - القاعة العامة.
تُقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۱۲/۱۸ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۱ في منزل الفقيد الكائن في عين كسور - عاليه.
Date:
الثلاثاء, ديسمبر 16, 2025