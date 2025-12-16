توفي السيد مكرم طلال المهتار إبن العقيد القيم المتقاعد المتوفي طلال المهتار (٤٨٠٠٠٢) من ضباط الجيش.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ الساعة ١١.٠٠ في عرمون - القاعة العامة.

تُقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۱۲/۱۸ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۱ في منزل الفقيد الكائن في عين كسور - عاليه.