توفي السيد باتريك متى إبن العميد الإداري المتقاعد اسكندر متى من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 5 / 2021 الساعة 11.00 في كنيسة القديس بولس للآباء البولسيين-حريصا, ثم ينقل جثمان الفقيد إلى جزين.

تقبل التعازي بعد الصلاة على جثمانه في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد نقل جثمان الفقيد إلى جزين في صالون رعيّة سيّدة الإنتقال أو عبر الإتصال على أحد الأرقام الهاتف:

والده العميد المتقاعد اسكندر متى: 674030 / 03.

والدته السيدة إلهام كرم: 112423 / 03.

زوجته السيدة راشيل داغر: 518425 / 03.

شقيقه السيد ماريو متى: 060508 / 71.

شقيقته السيدة غريس متى: 854788 / 03.