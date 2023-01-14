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Published by lebarmy10 on سبت, 01/14/2023 - 18:16
توفي السيد ايليو غضبان إبن العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ايليو غضبان إبن العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 1 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة البوليسية (القديسين قسطنطين وهلانة) -جونيه.
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Date:
السبت, يناير 14, 2023