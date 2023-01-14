توفي السيد ايليو غضبان إبن العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 1 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة البوليسية (القديسين قسطنطين وهلانة) -جونيه.