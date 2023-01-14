Published by lebarmy10 on سبت, 01/14/2023 - 18:16

توفي السيد ايليو غضبان إبن العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 1 / 2023 الساعة 13.00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 17 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة البوليسية (القديسين قسطنطين وهلانة) -جونيه.

 

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Date: 
السبت, يناير 14, 2023