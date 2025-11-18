توفي السيد معين درويش إبن العميد الركن المتقاعد عبد الحميد درويش (۷٥۰۰۳۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۹ عقب صلاة العصر في جبانة الخاشقجي، ويوارى الثرى في مدافن الشهداء.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في قاعة الدكتور محي الدين البرغوث جامع الخاشقجي ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ۲۰ و ۲۰۲٥/۱۱/۲۱ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في مسجد الخاشقجي قاعة البرغوث، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الحميد درویش على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٦٦٨٩٩