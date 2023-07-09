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Published by lebarmy10 on خميس, 09/07/2023 - 08:36
توفي الأستاذ مازن يزبك إبن العميد الركن المتقاعد نايف يزبك (690044)من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الأستاذ مازن يزبك إبن العميد الركن المتقاعد نايف يزبك (690044)من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 9 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة الشياح – حي الجامع.
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في بئر حسن – شارع السفارات بناية الدجى – الطابق الأول وبتاريخي 8 و 9 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في فندق الراديسون بلو سنتر Deunes – الطابق الأول أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نايف يزبك على رقم الهاتف:851830 /03.
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Date:
الأربعاء, سبتمبر 6, 2023