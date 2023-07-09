توفي الأستاذ مازن يزبك إبن العميد الركن المتقاعد نايف يزبك (690044)من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 9 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة الشياح – حي الجامع.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في بئر حسن – شارع السفارات بناية الدجى – الطابق الأول وبتاريخي 8 و 9 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في فندق الراديسون بلو سنتر Deunes – الطابق الأول أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نايف يزبك على رقم الهاتف:851830 /03.