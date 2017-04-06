توفي الدكتور جورج سعيد إبن العميد المتقاعد سمعان سعيد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 /2017 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الإنتقال الرعائية ميشان قضاء جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 / 6 /2017 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 6 و 7 / 6 /2017 في صالون كاتدرائية مار جرجس – بيروت إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00.