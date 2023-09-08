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Published by lebarmy2 on أربعاء, 08/09/2023 - 16:34
توفي السيد ابراهيم حنا إبن العميد المتقاعد نقولا حنا 830052 من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ابراهيم حنا إبن العميد المتقاعد نقولا حنا 830052 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 8/ 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – المنصورة – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 11 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 8/ 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يعقوب – جبيل أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد نقولا حنا على رقم الهاتف: 645626 /03.
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Date:
الأربعاء, أغسطس 9, 2023