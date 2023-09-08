توفي السيد ابراهيم حنا إبن العميد المتقاعد نقولا حنا 830052 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 8/ 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – المنصورة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 11 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 8/ 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يعقوب – جبيل أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد نقولا حنا على رقم الهاتف: 645626 /03.