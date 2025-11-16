- En
Published by lebarmy15 on أحد, 11/16/2025 - 21:45
توفي الشاب جبور جميل بو ضاهر إبن الملازم الأول المتقاعد جميل بو ضاهر (۹۱۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار مارون - زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١٠.٠٠ لغاية الساعة١٩.٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ اعتبارًا من الساعة ١٤.٠٠ لغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.
الأحد, نوفمبر 16, 2025