توفي الشاب جبور جميل بو ضاهر إبن الملازم الأول المتقاعد جميل بو ضاهر (۹۱۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار مارون - زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١٠.٠٠ لغاية الساعة١٩.٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ اعتبارًا من الساعة ١٤.٠٠ لغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.