إجتماعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

الخميس, 24 أيلول 2020

شاركت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في الإجتماع الأمني، الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية، وخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني، وحركة المراكب على الشاطئ اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة إلى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الاجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين ومعالجة قضية هجرة الأشخاص، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة "اليونيفيل" لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد. وكلفت قيادة الجيش العمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ، وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الاعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما تقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة إكتظاظ السجون وانتشار " كورونا " في صفوف عدد من السجناء.

الوزيرة عكر زارت كذلك عين التينة حيث إلتقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الوضع الأمني.

وحضرت الوزيرة عكر، أيضا جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة النائب نزيه نجم، وجرى البحث في موضوع تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد الإنفجار. كما شاركت في جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية برئاسة النائب جورج عقيص، لدرس إقتراح قانون يرمي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعماره، إضافة إلى إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء الانفجار.