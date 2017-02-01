إجتماع أمني في وزارة الدفاع في اليرزة

الاثنين, 12 حزيران 2017

عُقد اجتماعٌ أمني في وزارة الدفاع في اليرزة، حضره وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير المخابرات في الجيش، ورئيسا شعبة المعلومات في كل من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، والمستشار العسكري في رئاسة الجمهورية.

اللقاء الذي تناول الأوضاع الأمنية في لبنان، أكّد خلاله الوزيران المشنوق والصرّاف التنسيق التام بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأكّدا وجود غطاء سياسي مطلق للأجهزة الأمنية ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين.

البحث تناول التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة والذي أسفر في الأيام الأخيرة، عن ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار لبنان وأمنه وسلمه الأهلي.

وشدّد المجتمعون على وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في منطقة البقاع، كما تمّ بحث عملية التنسيق بين الجيش وباقي وحدات الأجهزة الأمنية الأخرى في تكريس الأمن الوقائي، الذي من شأنه حفظ الأمن وإحباط أي محاولات للعبث به.