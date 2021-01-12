إجتماع في وزارة الدفاع حول أوضاع النقل البري في لبنان

الاثنين, 26 نيسان 2021

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري برئاسة السيد ​بسام طليس​ وعدد من الأعضاء ضم السادة: شفيق القسيس وأحمد الموسوي وفادي أبو شقرا وعمر العلي وعلي محي الدين وسمير أيوب وكمال شميط ويورغو جريس.

وجرى خلال اللقاء عرض المشكلات التي تعاني منها إتحادات النقل البري في لبنان وأبرزها خطة النقل وموضوع الدعم لجهة رفعه أو ترشيده إضافة الى مسألتي قمع المخالفات وقوننة المعاينة الميكانيكية.

الوزيرة عكر أكدت بدورها على متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية.