إحالة السوري (ا.ح.ج.) على القضاء المختص لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي

الأحد, 17 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 30/ 7/ 2024، أحالت مديرية المخابرات في الجيش على القضاء المختص السوري (ا.ح.ج.) بعد تسلُّمه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى تورطه في أعمال نصب واحتيال وتزوير. ولم يتبيّن خلال التحقيق أنه كان يعمل ضمن مدينة بيروت، ولم يكلَّف جمع معلومات عن أي مركز حزبي فيها.