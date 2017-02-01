إحالة السوري حسام فواز الحسيكي إلى النيابة العامة العسكرية

الثلاثاء, 05 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بنتيجة رصد الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، أوقفت مديرية المخابرات السوري حسام فواز الحسيكي، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته إلى جانبه بالقتال ضدّ الجيش اللبناني في معركة عرسال بتاريخ 2 / 8 / 2014، وقيامه مع آخرين بأسر عددٍ من العسكريين بعد الهجوم على مركز مهنية عرسال، واستيلائه على أسلحة وذخائر وآليات تابعة للجيش.

وقد أحيل الموقوف بتاريخه إلى النيابة العامة العسكرية.