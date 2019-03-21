إحالة المدعوة منى ابراهيم مثلج على القضاء المختص لانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابي

الخميس, 11 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، المدعوة منى ابراهيم مثلج، لانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابي ولعملها لصالحه، عبر نشرها إصدارات التنظيم المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص وحثّهم على الانتقال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم والقتال إلى جانبه، ولمحاولتها دخول الأراضي اللبنانية خلسة عبر تنظيم أوراق ثبوتية سورية مزوّرة، ولوجود عدّة بلاغات وخلاصات أحكام صادرة بحقها عن عدّة مراجع قضائية بجرم الانتماء إلى التنظيم المذكور.