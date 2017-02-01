إحالة المدعو تمام علي الحجيري على القضاء المختص

الثلاثاء, 29 كانون الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو تمام علي الحجيري الملقب بـ"أبو كدرو"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال وجرودها، والمشاركة إلى جانبها بإطلاق صواريخ باتجاه بلدة اللبوة، ولإقدامه على نقل سيارة مفخخة من جرود بلدة عرسال إلى داخلها، والتي تم تفجيرها لاحقاً على حاجز الجيش اللبناني في مدينة الهرمل بتاريخ 22 / 2 / 2014، ما أدَّى إلى استشهاد ضابط وعسكري. كما قام المدعو الحجيري مع آخرين بتشكيل عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح في بلدة عرسال، بالإضافة إلى تجوله بموجب مستندات شخصية مزوَّرة ولوجود عدة بلاغات خلاصات أحكام ومذكرات توقيف صادرة بحقه بجرائم: إرهاب وسرقة، واغتصاب ومقاومة رجال السلطة.