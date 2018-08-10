إحالة المدعو علاء بري شيبان إلى القضاء المختص

الخميس, 30 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص المدعو علاء بري شيبان، أحد أبرز المسهّلين اللوجستيين للتنظيمات الإرهابية بين منطقة وادي خالد وسوريا من خلال ارتباطه بالتنظيمات المذكورة، ولإقدامه على تهريب الأسلحة والذخائر الحربية والمواد اللوجستية والأشخاص والجرحى لصالحها، والاعتداء على الدوريات الأمنية وإطلاقه النار في اتجاهها لتسهيل فرار موقوفين، بالإضافة إلى طعنه أحد الأشخاص نتيجة إشكال بينهما، ولوجود عدة بلاغات خلاصات أحكام صادرة بحقه عن المحكمة العسكرية بجرم نقل أسلحة حربية وإطلاق النار.