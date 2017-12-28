إحالة سوريين على القضاء المختص لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي

الثلاثاء, 02 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوريين عدنان محمد نجيب الزهوري وحسان أحمد زقريط، لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي كان منتشراً في جرود بلدة عرسال، ومشاركتهما إلى جانبه بالقتال ضدّ الجيش اللبناني في معركة عرسال بتاريخ 2 /8 /2014 ومحاولة إقتحام مراكزه، وقيام الثاني بأعمال أمنية داخل البلدة والمساعدة في تهريب المواد الغذائية لمصلحة الإرهابيين.