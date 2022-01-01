إحالة موقوفين على القضاء المختص

الجمعة, 04 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كلاً من (أ.ف)، (ر.ج)، (ع.أ) والسوري (أ.ن) الذين يشكلون عصابة تهريب للمخدرات من لبنان إلى الخارج. وقد نفذوا عدة عمليات تهريب للمخدرات منها: عملية إلى ألمانيا، وأخرى إلى المملكة العربية السعودية حيث تم توضيب الشحنة في سوريا، إضافة إلى عملية تهريب إلى كل من سلوفاكيا وجيبوتي نُفذت عبر إخفاء المخدرات في آلات لتصنيع الحلوى وآلة لتنظيف السجاد.