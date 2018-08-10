إحالة موقوف إرهابي على القضاء المختص

الجمعة, 14 أيلول 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو عبد الرزاق منير الخولي، لإنتمائه إلى التنظيمات الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة وإقدامه مع أحد قيادييها على صنع عبوات ناسفة والتخطيط لاستهداف وحدات الجيش اللبناني خلال العام 2013، ولموافقته على تنفيذ عملية انتحارية تستهدف أحد الحواجز العسكرية خلال العام 2014، ولمشاركته في تصفية أحد الأشخاص بالإضافة إلى مشاركته في الإشتباكات المسلحة التي كانت تحصل داخل المخيم المذكور.