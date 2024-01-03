إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

الخميس, 04 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. في هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية، وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024عند حاجز شدرا – عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز، وقد أُوقِف سائق الصهريج.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.