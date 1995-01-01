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إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية والتحذير من المشاركة في أعمال التهريب
الأربعاء, 11 تشرين الأول 2023
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:
خلال الأسبوع الحالي وبتواريخ مختلفة، تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي من إحباط محاولة تسلل نحو ١٥٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.
تحذر قيادة الجيش المواطنين من مغبة المشاركة في أعمال التهريب كونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة.