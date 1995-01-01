إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية والتحذير من المشاركة في أعمال التهريب

الأربعاء, 11 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:

خلال الأسبوع الحالي وبتواريخ مختلفة، تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي من إحباط محاولة تسلل نحو ١٥٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.

تحذر قيادة الجيش المواطنين من مغبة المشاركة في أعمال التهريب كونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة.