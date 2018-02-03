إحباط محاولة تسلل وتهريب في محلة تلة المنارة - المصنع

الجمعة, 22 حزيران 2018

أحبطت قوة من الجيش فجر اليوم في محلة تلة المنارة – المصنع، محاولة مجموعة من المهربين التسلل إلى الأراضي اللبنانية عند أحد المعابر غير الشرعية، حيث أقدم المهربون على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر، فتمّ توقيفه ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما لاذ الباقون بالفرار باتجاه الأراضي السورية.

وتتخذ وحدات الجيش الإجراءات الأمنية الضرورية لحفظ الأمن والإستقرار، وضبط الحدود في المنطقة.