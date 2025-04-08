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إزالة شريط شائك مفخّخ في منطقة اللبونة – صور وسواتر ترابية في خراج بلدة العديسة – مرجعيون
الثلاثاء, 08 نيسان 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به.
كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.