إزالة شريط شائك مفخّخ في منطقة اللبونة – صور وسواتر ترابية في خراج بلدة العديسة – مرجعيون

الثلاثاء, 08 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به.

كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.